الجمعة.. عرض "أهلا يا بكوات" وحفل لصابر الرباعي على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن عروض المبادرة الإلكترونية: "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، يبث في التاسعة مساء الجمعة 27 مارس على قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب حفل للنجم التونسي صابر الرباعي.

يتضمن الحفل مجموعة من أعمال الرباعي الشهيرة، منها: "ببساطة، يا عسل، أنا بحن، شارع الغرام، متخافش مني، على نار، عزة نفسي، غلطان، جرحي ما شفى، أعز الحبايب، ياللي جمالك، أمي، ضاقت بيك، بنتخلق، خلص تارك، أتحدى العالم، سيدي منصور، برشا برشا".

واحتفالا باليوم العالمي للمسرح، يقدم العرض المسرحي "أهلا يا بكوات" تأليف لينين الرملي، وإخراج عصام السيد، وبطولة حسين فهمي وعزت العلايلي.

يتناول العمل المسرحي علاقة المجتمعين المصري والعربي بالمستقبل من خلال شخصيتي برهان ومحمود زملاء الدراسة اللذان فرقت بينهما السنوات، فعمل محمود مدرسا للتاريخ وحمل هموم المجتمع والناس في بلاده في حين حصل برهان على درجات دراسية عليا وأصبح من كبار العلماء .