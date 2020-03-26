محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة :
أعرب الموزع الموسيقي عادل حقي عن قلقه من أن تؤدي ظروف الحجز المنزلي بسبب تفشي وباء كورونا، إلى حالة من الشلل التام بالأعمال.
وقال حقي في تصريح خاص لـ"الخليج 365":" لابد أن نسعى بجدية للبحث عن حلول لنتمكن جميعا من مواصل العمل، وإلا ستحدث حالة من الشلل بالأعمال، وهو أيضا أمر غير جيد".
وأضاف:" وجهة نظري أن مصر (ربنا حاميها)، ولدي قناعة بأن موضوع (كورونا)، قد يكون له عائدا إيجابيا على البلد من عدة جوانب".
وتابع الموزع الموسيقي:" انتهيت تماما من الموسيقى التصويرية وتوزيعات أغاني مسلسل ( البرنس)، وكنت قد بدأت العمل عليها في ديسمبر الماضي".
وأكمل:" العمل يضم 10 أغاني درامية قصيرة تصل مدة بعضها إلى 20ثانية، ويغنيها الفنان أحمد سعد داخل أحداث المسلسل، وكتب هيثم نبيل أغلب الأغاني إلى جانب قيامه بتلحينها جميعا".
وعن أعماله في شهر رمضان المقبل، يقول الموزع الكبير:" أعمل حاليا على الموسيقى التصويرية لمسلسلات (دهب عيرة) الذى تقوم ببطولته الفنانة يسرا ومن اخراج سامح عبد العزيز، وكذلك مسلسل ( وصل أمانة) للمخرج معتز التوني، وبطولة علي ربيع ومصطفى خاطر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "البرنس" عادل حقي: أصنع موسيقى مسلسلات يسرا وعلي ربيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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