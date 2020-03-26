محمد رمضان يروج لبوستر "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روج الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، لبوستر مسلسله الجديد "البرنس" المقرر عرضه في رمضان القادم. ونشر "رمضان" صورة علق عليها: "قريبا البوستر الرسمي لمسلسل البرنس 2020، ثقة في الله نجاح". مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، ورجينا، نجلاء بدر، عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي. .

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