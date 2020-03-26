رانيا محمود ياسين تكشف تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها بحالة صحية جيدة، بعد إجرائها عملية جراحية، رفضت الإفصاح عنها.

وأكدت في تصريح خاص لمصراوي، أنها عادت لمنزلها عقب إجراء الجراحة، وحالتها الصحية مستقرة خاصة أنها تتبع نصائح الأطباء.

وعن أزمة فيروس كورونا، قالت: "أجلس في المنزل وأتبع كل إجراءات السلامة مع أسرتي، وأتمنى من الله أن تمر هذه الفترة بسلام على الجميع".

وتشارك رانيا محمود ياسين، في بطولة مسلسل "فالنتينو" المقرر عرضه في رمضان القادم، وهو من بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ومن إخراج رامي إمام.