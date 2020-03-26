فيديو.. راغب علامة بعد أزمة كورونا: "محدش بيسلم مني في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنان اللبناني راغب علامة عن طبيعة حياته في الحجر المنزلي، تزامنًا مع الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدول للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19)، قائلًا: "ماحدا بيسلم مني بالبيت بتسلى وبداعب أولادي وأخواتي عشان الوقت يمر".

وأضاف "علامة"، في مداخلة بالفيديو لبرنامج "منا وجر" على شاشة mtv اللبنانية: "زوجتي جيهان يليق بها جو كورونا، أصبحت أراها تدخل إلى المطبخ وتطهي وتجرب بعض الأصناف،، ولكن نشكر الله أنني لازلت على قيد الحياة ونجحت في كل ما قامت بإعداده".

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وأكد "راغب"أن حياته ستكون مختلفة بعد مرحلة الحجر المنزلي، موضحًا: "هقلل السلامات".

وطرح راغب علامة، مؤخرًا، أغنية "كان غيرك أشطر"، باللهجة الخليجية، الأغنية من كلمات خالد ‏المريخي ‏وألحان الموسيقار الدكتور طلال‎.‎