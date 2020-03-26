فيديو.. راغب علامة بعد أزمة كورونا: "محدش بيسلم مني في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تحدث الفنان اللبناني راغب علامة عن طبيعة حياته في الحجر المنزلي، تزامنًا مع الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدول للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19)، قائلًا: "ماحدا بيسلم مني بالبيت بتسلى وبداعب أولادي وأخواتي عشان الوقت يمر".
وأضاف "علامة"، في مداخلة بالفيديو لبرنامج "منا وجر" على شاشة mtv اللبنانية: "زوجتي جيهان يليق بها جو كورونا، أصبحت أراها تدخل إلى المطبخ وتطهي وتجرب بعض الأصناف،، ولكن نشكر الله أنني لازلت على قيد الحياة ونجحت في كل ما قامت بإعداده".
وأكد "راغب"أن حياته ستكون مختلفة بعد مرحلة الحجر المنزلي، موضحًا: "هقلل السلامات".
وطرح راغب علامة، مؤخرًا، أغنية "كان غيرك أشطر"، باللهجة الخليجية، الأغنية من كلمات خالد المريخي وألحان الموسيقار الدكتور طلال.
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