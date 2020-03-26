تراند اليوم : بسبب "كورونا". . فيديو| رمضان بلا مسلسلات لأول مرة



هدد فيروس كورونا الذي أصاب الكثير من دول العالم، استكمال المسلسلات التي كان مقررًا عرضها خلال شهر رمضان المقبل.



وتعطل تصوير العديد من المسلسلات التي كان مقررًا عرضها خلال شهر الصيام، والذي يتميز بكثافة الأعمال الفنية التي يتم عرضها خلاله.



وقالت الممثلة هند صبري، مع برنامج "حوار" على قناة "فرانس 24"، إن الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2020 مهدد بسبب إيقاف تصوير أغلب الأعمال الفنية.

وأضافت "هند" التي تعطل تصوير مسلسلها "هجمة مرتدة" الذي تشارك فيه مع النجم أحمد عز: "الأعمال الفنية أغلبها تم إيقافها في مصر، وهذا يهدد تواجدها في الموسم الرمضاني، أظننا لن نلحق به".

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وتابعت: "بالتأكيد عدم عرض هذه الأعمال في رمضان سيسبب خسائر للمنتجين والقنوات، كذلك للعمال والفنيين، وعددهم كبير ممن يعملون بالأجر اليومي في صناعة الفن في مصر، ويحتاجون لمساعدة ودعم من كل الفنانين، وهذا هو دور الفنانين الوقوف إلى جانب هؤلاء في هذا التوقيت".

وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية نفى في تصريحات سابقة، صحة ما تردد حول إيقاف تصوير مسلسلات رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن تصوير المسلسلات يسير بشكل طبيعي حتى الآن.

وأشار إلى أن "النقابة قامت بالتنسيق مع جهات الانتاج لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، ونصحنا بعدم تصوير مشاهد المجاميع والسفر للتصوير في مناطق بعيدة، كذلك طالبنا بتعقيم مناطق التصوير والعاملين".



