تراند اليوم : "شبه عارية على السرير"..فنانة مصرية تثير الجدل بصور من العزل المنزلي



أثارت الفنانة المصرية الشهيرة ريم مصطفى، موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشرها صورتين لها عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وظهرت الفنانة ريم مصطفى، بملابس شبه عارية من الأعلى، وهي تقف أمام السرير، مشيرة إلى انها في العزل المنزلي، مطالبة متابعيها بالتزام المنزل.

وظهرت الفنانة المصرية، في شكل لافت، جعل متابعيها يتفاعلون معها ويتغزلون بها، وعلق أحدهم قائلًا :" خدونى فى العزل معاها وخلى حظى التجول 72 ساعة".

وظهرت ريم مصطفى بدون مكياج وبشعر منسدل وعلقت: "حالة العزل المنزلي ابقوا في البيت".

وتشارك ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا، ويعد فيلم العنكبوت من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ أنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث، وتقابل أحمد السقا وتحدث العديد من المواقف فى إطار تشويقى أكشن، ولم يتم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض حتى الآن.

— Reem Moustafa (@ReemMoustafa)