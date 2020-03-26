فيديو: أغنيات رقص عليها النجوم لمواجهة ملل العزل الصحي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 04:43 مساءً - فرض الانتشار الواسع لفيروس كورونا على الجميع ظاهرة "العزل الطوعي" داخل المنازل قبل أن يفرض على الحكومات قرارات "حظر التجوال"، ولم يجد نجوم الفن ومتابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعض الأغنيات التي أعادت إليهم البهجة وطردت مشاعر الفزع، والمثير أن كل النجوم استخدموا أغنية السيدة فيروز "خليك بالبيت" كشعار لحملتهم الهادفة لحث المواطنين على الالتزام بعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، "الخليج 365 نت" تشارككم أكثر الأغنيات إشاعة للبهجة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية كدة باى تداولها الجمهور مع فرض حالات الطواريء

بكلمك مش بترد

الحظر الطوعي لم يكن يعني العزلة الكاملة لكل النجوم، لذلك احتلت أغنية "بكلمك مش بترد" صدارة قائمة الأكثر انتشارا على حسابات النجوم، خاصة وأن تقوم على فكرة الديو بين رجل وامرأة، وقدمتها آيتن عامر برفقة ابن شقيقتها وفاء عامر، كما غنتها النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم برفقة صديقتها المقربة نتالي، وقدمتها النجمة التونسية درة لمقاومة الملل وأعادت هنا الزاهد غنائها بطريقة كوميدية عبر تطبيق التيك توك.

@dorraofficial ♬ بكلمك مش بترد- مبقتش تحبني - bassemdmd

@aytenamer_official ##duet with @omarfawzy17♬ بكلمك مش بترد- مبقتش تحبني - bassemdmd

@hannahelzahed ♬ بكلمك مش بترد- مبقتش تحبني - bassemdmd

الأغنية لنجمة الموسم الثاني من برنامج "أراب جوت تالنتArabs Got Talent "الفنانة المصرية يسرا الجندي، وهي التي كتبتها ولحنتها وقدمتها مع الفنان محمد مكاوي، وحققت أكثر من 500 مليون مشاهدة موزعة عبر حسابات مشتركين "تيك توك"، والعديد من المشاركات على منصات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

"بنت الجيران"

مثلما تبارى المواطنون الايطاليون في تقديم الأغنيات من الشرفات لمقاومة ملل "الحظر الصحي" خرجت من شرفات لبنان منحت "بنت الجيران" العزل الصحي للشعب اللبناني بهجة خاصة، مع انتشار مقاطع للعديد من المواطنين وهم يرقصون في الشرفات على أنغام المرهجان الشهير.

بنت الجيران كانت حاضرة أيضا على حسابات النجوم رانيا يوسف وإيمان العاصي وهيفاء وهبي والفنانة اللبنانية مي حريري بعدة مقاطع فيديو لإبراز مهارتهن في الرقص.

مهرجان "بنت الجيران " من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع موسيقي اسلام ساسو ومقتبسة من لحن مدين وغناء حسن شاكوش وعمر كمال وحققت 219 مليون مشاهدة في نسختها الجديدة الخالية من الألفاظ المسيئة.

"عود البطل"

حذرت النجمة كارول سماحة النجوم من قضاء عطلة الحجر الصحي في المطبخ خوفا على الجميع من زيادة الوزن، ولهذا لجأت النجمات للرقص برشاقة على أغنية عمر كمال "عود البطل" التي تتغزل في الرشاقة والجمال، وكانت البداية مع الفنانة المصرية نرمين ماهر وانتقلت الظاهرة لمقاطع التيك توك، حيث اثبت الكثير من الفتيات احتفاظهن برشاقتهن بالرقص على أنغام المهرجان الذي صدر قبل ارتفاع موجة فيروس كورونا بأيام قليلة.

مهرجان "عود البطل ملفوف " من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع موسيقي اسلام ساسو وغناء حسن شاكوش وعمر كمال وحققت 46 مليون مشاهدة.

بدنا نولع الجو

أغلب أغنيات الفنانة نانسي عجرم تشع بهجة وكانت حاضرة لمقاومة ملل الحظر الصحي، ولكنها احتفلت بالغناء الجماعي من المواطنين اللبنانيين لأغنيتها الشهيرة "بدنا نولع الجو" التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كدليل على انحسار موجة اليأس والرعب من الفيروس القاتل.

أغنية بدنا نولع الجو حققت 65 مليون مشاهدة عبر قناة نانسي عجرم على اليوتيوب فقط منذ طرحها عام 2018، وهي من كلمات الشاعر سمير نخلة وألحان جوزيف جحا.

خليك بالبيت

مع تردد عدد كبير من المواطنين إزاء الالتزام بمناشدات الدول بضرورة توخي الحذر والالتزام بالبقاء في البيت، جاء دور نجوم الفن لاستغلال منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة متابعيهم للالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة لوقف انتشار فيروس كورونا، وحملت الحملة اسم "خليك بالبيت" واتجهت أنظار الجميع لأغنية السيدة فيروز التي تحمل نفس الاسم وصارت شعارا رسميا لكل حملات التوعية الشعبية.

الأغنية من كلمات جوزيف حرب وألحان زياد الرحباني، وحققت 76 ألف مشاهدة عبر اليوتيوب فقط، ولكنها حظيت بانتشار أكبر بكثير عبر انستقراموتويتر والفيس بوك.

قدام مرايتها

الرقص الشرقي ليس مجرد موهبة ولكنه وسيلة لتفريغ طاقات الحزن والغضب واليأس، ولهذا بحثت الفتيات عن أغنيات مبهجة ذات إيقاع راقص وكانت أغنية "قدام مرايتها" للنجم عمرو دياب حاضرة، بعدما أطلقت النجمة فيفي عبده مقطعا مصورا لها وهي ترقص أمام المرايا داخل منزلها على أنغام أغنية عمرو دياب، ومن بعدها تبارت الفتيات على تقديم نفس الرقصة.

أغنية قدام مرايتها من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وحققت 26 مليون مشاهدة منذ اطلاقها بشهر نوفمبر من العام 2019، وتقول كلماتها قدام مرايتها عادي بتدلع براحتها

بستناهاو بستعجلها

تضحكليو ابصلها

تختار الوانها

تسال عن رايي في فستانها

طب هختار ازي و جمالها

بيحلي الدنيا بحالها.

آه م الكورونا

لم يتخيل أحد أن الفرق الموسيقية العربية ستبادر للغناء للفيروس الرهيب، ولكن فرقة MTMأطلقت أغنية بعنوان "آه م الكورونا"، على تطبيق "التيك توك"، تدعو خلالها جمهورها للبقاء في المنازل، وذلك على خلفية تفشي الوباء العالمي.

وجاءت الأغنية على شكل فيديو كليب قصير لم يتخطى حاجز الدقيقة، يضع خلالها ثنائي الفرقة مايكي وتاكي لمستهما الطريفة والساخرة على أنغام الأغنية العالمية "ماكارينا"، يدعوان خلالها الجماهير لالتزام الحجر الصحي في البيوت وعدم الخروج، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، عبر منع كافة التجمعات البشرية وإلغاء جميع الحفلات الفنية وإغلاق المدارس والمطاعم والجامعات ، وإلغاء جميع الفعاليات.

"كده باي" لنوال الزغبي

بعد القرارات المتتاليةبحظر التجوال في الدول العربية لم يعد بإمكان الأصدقاء الالتقاء من جديد، ليرفع الجميع شعار: "كده باي"، وهو نفس اسم أغنية للفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي تقول كلماتها: "كده باي واشوفك على الصيف الجاي"، واللافت أن الاغنية كانت تنتقل من دولة إلى أخرى فور إعلان حظر التجول فيها.

الأغنية من كلمات ايمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وحققت 5 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب.

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