في العزل المنزلي.. هبة مجدي تشجيع متابعيها على اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصور مع زوجها الفنان محمد محسن، على آلة البيانو يقضيان وقتهما في العزل المنزلي، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادلالصور والفيديوهات "أنستجرام".
وعلقت هبة على الصور قائلة:"اصنع شيء جميل في منزلك"، وجاءت الصور تشجيع لمتابعيها على اتباع الإجراءات الوقائيةضد كورونا بالمكوث في المنزل.
يذكر أن هبة تشارك في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "فرصة تانية" بمشاركة ياسمين صبري، محمود البزاوي، إدوارد، هبة عبد الغني، سارة الشامي"، ومن تأليف:مصطفى جمال هاشم، إخراج:مرقس عادل.
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