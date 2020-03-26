صور.. ياسمين صبري في صالة الألعاب الرياضية

قامت الفنانة الشابة ياسمين صبري بمشاركة جمهورها أحدث صورها أثناء قيامها بممارسة رياضتها المفضلة في إحدى صالات الرياضة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام. تفاعل عدد كبير من الجمهور ومحبي ياسمين صبري مع صورتها بالملابس صبري مع صورتها بالملابس الرياضية فوصل عدد المعجبين بالصورة ل503.370 وأكثر من 6 آلاف تعليق من بينهم الفنانة هنا الزاهد. Advertisements يذكر أن ياسمين صبري تعمل على تصوير أحدث مسلسلاتها والتى تحمل أسم " فرصة تانية " ومن المفترض أن تخوض بها السباق الرمضاني القادم. فرصة تانية من بطولة ياسمين صبري، ايتن عامر، أحمد مجدي وعدد كبير من نجوم الفن، المسلسل من إخراج مرقس عادل.

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