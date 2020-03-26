راغب علامة يستمتع بممارسة الرياضة في العزل المنزلي

نشر الفنان راغب علامة صورة له وهو يمارس الرياضة أثناء العزل المنزلي للوقاية من وباء كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وشجًع راغب متابعيه على ممارسة الرياضة في ظل غلق جميع الصالات الرياضية تبعاً للإجراءات الوقاية ضد كورونا. يذكر أن آخر إصدارات راغب الغنائية كانت "كان غيرك أشطر"، والتي سجَّلت أكثر من 260 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:خالد المريخي، ألحان:طلال، توزيع:جان ماري رياشي،وفي نفس السياق طرح راغب أحدث أغنياته "وانا وياك" على أحدى التطبيقات الغنائية الشهيرة أشطر"، والتي سجَّلت أكثر من 260 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:خالد المريخي، ألحان:طلال، توزيع:جان ماري رياشي،وفي نفس السياق طرح راغب أحدث أغنياته "وانا وياك" على أحدى التطبيقات الغنائية الشهيرة

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