عبدالرحيم كمال للنقابات الفنية: أرواح الأعضاء أهم من موسم رمضان

وجه السيناريست والكاتب عبدالرحيم كمال رسالة للنقابات الفنية بوقف تصوير أعمال موسم رمضان لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". وكتب "كمال" في تدوينة عبر حسابه قائلًا : "على السادة نقباء النقابات الفنية التحلى بالمسئولية والحفاظ على ارواح المنتمين لنقاباتهم ومنع التصوير واتخاذ الموقف الرسمي المناسب اللائق بكل نقابة ارواح الأعضاء اهم من موسم رمضان". حسابه قائلًا : "على السادة نقباء النقابات الفنية التحلى بالمسئولية والحفاظ على ارواح المنتمين لنقاباتهم ومنع التصوير واتخاذ الموقف الرسمي المناسب اللائق بكل نقابة ارواح الأعضاء اهم من موسم رمضان". يذكر ان اخر أعمال السيناريست عبدالرحيم كمال مسلسل "القاهرة كابول" الذي من المقرر أن يخوض ه السباق الرمضاني المقبل، بطولة حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، طارق لطفي، خالد الصاوي، شيرين، فتحي عبدالوهاب وإخراج حسام علي.

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