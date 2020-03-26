شارك الإعلامى اللبناني نيشان جمهوره مقطع فيديو أثناء عملية "التعقيم"، قبل حلقة برنامجه "أنا هيك"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر نيشان خلال الفيديو يرتدى زى واقي وقناع زجاجى على وجهه، ويتم تعقيمه بسبب تفشي فيروس فيروس كورونا ، وعلق على الفيديو قائلا "عمليّة تعقيمي قُبَيْل حلقة أنا هيك". الجدير بالذكر أن برنامج "أنا هيك" حواري يواجه فيه الإعلامي نيشان أشخاص مشوا عكس التيار في خياراتهم ومعتقداتهم، حيث قاموا بأفعال نافرة لا يرضى عنها غالبية أفراد مجتمعهم أو المجتمع اللبناني بشكل عام، فكسروا بذلك المحرمات وتخطوا حكم المجتمع في تحقيق رغباتهم الممنوعة. نافرة لا يرضى عنها غالبية أفراد مجتمعهم أو المجتمع اللبناني بشكل عام، فكسروا بذلك المحرمات وتخطوا حكم المجتمع في تحقيق رغباتهم الممنوعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تعقيم نيشان بالقناع والكمامة قبل بدء برنامج أنا هيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.