محمد محيي يستعد لطرح أغنية "فوضت أمري" قريبًا

يستعد المطرب محمد محيى لطرح أغنيته الجديدة "فوضت أمري" قريبًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يشار إلى أن أغنية "فوضت أمري" كلمات أشرف أمين، ألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي. والجدير بالذكر أن المطرب محمد محيى كان طرح مؤخرًا أغنية "سهرانين" من ألبومه الجديد، وحققت نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

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