السبت.. الحلقة الأخيرة من قصة مسلسل "بنات موسى"

تعرض الحلقة الأخيرة من قصة "بنات موسى" ليلة السبت القادم، التي تتضمن المسلسل الجديد "إلا أنا"، وذلك على قناة dmc دراما في تمام الساعة الـ 11 مساءً.

وتضمنت القصة مشكلة الميراث التي تتعرض لها الكثير من العائلات، والتي تابعها جمهور المسلسل على مدار الأسبع الماضي، لتنتهي اليوم القصة

الاولى من مسلسل إلا أنا.

وتم الإعلان عن القصة التالية وهي "سنين وعدت" من بطولة" أروى جودة، على أن تعرض يوم الاحد بعد الإنتهاء من "بنات موسى" بطول:"وفاء عامر، وفاء عامر ،صبري فواز، كمال أبو رية، محمد عز ، نادية

‏رشاد ، صفاء جلال الوجوه الجديدة ديانا هاشم ، هاجر عفيفى، شاهيستا سعد، مجدي السباعى، مصطفى عبد السلام وفتحي سالم‎.



"إلا أنا" يضم 60 حلقة تتناول 6 قصص كل حلقة 10 حلقات، ويتناول أهم قضايا المرأة المعاصرة التي تتعرض لها يومياً في المجتمع، فكرة الكاتب يسري الفخراني، مع مجموة من المخرجين:أحمد شفيق، ‏تامر عشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش.