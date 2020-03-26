صور.. ريم مصطفى بدون مكياج في الحجر الصحي

نشرت الفنانة ريم مصطفى مجموعة من الصور في منزلها بإطلالة طبيعية دون وضع مستحضرات التجميل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت ريم على الصور قائلة" مزاج الحجر الصحي"، وظهرت بصورة صباحية طبيعية من منزلها، لتنصح جمهورها بـ اتباع الإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا والمكوث في المنزل. يذكر أن ريم تشارك في الموسم الدرامي لرمضان 2020 بمسلسل"العنكبوت" بمشاركة الفنان أحمد السقا منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح"، من تأليف: محمد ناير، إخراج:أحمد نادر جلال. Advertisements

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