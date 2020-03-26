الليلة..حفل غنائي ضخم لدار الاوبرا المصرية "أون لاين"

في حدث فريد من نوعه، تقدم دار الاوبرا المصرية حفل غنائي كبير "أون لاين"، تماشيًّا مع قرار إلغاء جميع الحفلات الغنائية والأنشطة الثقافية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، والحرص

على التواصل مع الجمهور في ظل الإجراءت الوقائية من المرض.

ويضم الحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت والفنان مدحت صالح، الفنان علي الحجار ،

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ومطربي الأوبرا أمينة خيرت، ريهام عبدالحكيم، ويذاع الحفلة يوم الخميس الموافق 26 مارس، في تمام الساعة 6 مساءً.

وتأتي المبادرة برعاية وزارة الثقافة للاستغلال الأمثل للوسائل التكنولوجية المتطورة، لمواجهة الحجر الفني التي تعانيه مختلف المجالات الفنية حول العالم بسبب وباء الكورونا .



