فارس اسكندر: "أنجس منّكم ما صار وابخَل"

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الشاعر والملحن اللبناني ​فارس اسكندر​ رسالة لاذعة الى السلطة السياسية، واصفا المسؤولين بالبخلاء، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب بسبب انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين في لبنان.

وكتب فارس على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "نقَـعتونا بِ ميّـة نار وبخَلّ، وفجَعتونا بعزيز وخَيّ وبخِلّ، أنجس منّكم ما صار وابخَل، حَجَرتو الشعب وقفلتو الجياب".

الجدير ذكره ان فارس اسكندر اطلق مؤخرا أغنية بعنوان "موال الكورونا" بصوته على حساباته الخاصة، ويحاكي فيها الواقع المرير الذي نمر به بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة العديد من الاشخاص في العالم.

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