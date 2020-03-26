عامر زيان يلجأ للقضاء بعد أن تعرض للسرقة لثلاث سنوات

ميرنا وليد - بيروت - أوضح الفنان اللبناني ​عامر زيان​ أنه لا يملك أي حساب على تطبيق سناب شات وأشار الى أنه يتعرض منذ سنوات لسرقة اسمه واستعماله على هذا التطبيق من قبل أحد الأشخاص يتبادل الأحاديث مع الناس ويسيء الى سمعته .

ونشر عامر توضيح على صفحته قائلا:"توضيح مهم مع إنو كلنا مشغولين بالكورونا بس الموضوع دقيق: في شخص صرلو ٣ سنين عم يتسلى فاتح 'سنابتشات' وهمي بإسمي وعم يحكي مع الناس ويقلل أدب.. ما رح يتعلم.. اليوم عرفت مين بيكون، طلبت منّو أكتر من مرة يسكر الحساب ويوقف يحكي مع الناس ويستخدم صورة باسبوري.. بس بعدو عم ينكر..

من فترة اتصلت بقائد الشرطة القضائية العميد أسامة عبد الملك ومشكور عا إهتمامو الكبير بالموضوع والعميد بلال حجار ورئيس مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وكمان مشكورين وتقدمت بشكوى ضد مجهول.. بس اليوم عرفت مين بيكون والأجهزة الأمنية صار عندها علم و خبر بالموضوع وباسم الشخص وهويتو.. حبيت وضح هيدا الشي لكل حدا كان عم يحكي معو عا أساس أنا..

صارت القصة بالقضاء وبالقانون رح جيب حقّي.. وكل حادث إلو حديث.. الأزعر والمريض لازم يتعاقب ملاحظة: ما عندي أي حساب على سنابشات"

على صعيد آخر يستعد عامر لاصدار أغنية جديدة لبنانية يكشف تفاصيلها قريبا .