إلتون جون وماريا كاري وأليشيا كيز وبيلي إيليش في حفل لمحاربة كورونا

ميرنا وليد - بيروت - تستعد النجمة العالمية ​ماريا كاري​ للمشاركة في حفل خيري تحييه من منزلها يوم الأحد من اجل جمع الأموال بهدف مكافحة ​كورونا​ في الولايات المتحدة الاميركية.

وسيشارك ايضا في الحفل ​بيلي إيليش​ وتيم ماكغرو و​أليشيا كيز​ وفريق باكستريت بويز وبيلي جو أرمسترونغ مغني فريق غرين داي وكل من منزله حيث سيصور جميع الفنانين أنفسهم من منازلهم بهواتفهم المحمولة أو بمعدات أخرى.

الحفل مدته ساعة واحدة سيقدمه ​إلتون جون​ وسيبث على محطتي فوكس وآي هارت الإذاعيتين.

التبرع سيكون لمنظمتين خيريتين هما "فيدينغ أميركا" و مؤسسة "فيرست ريسبوندرز شيلدرن".

ويهدف ايضا الحفل إلى توجيه تحية إلى العاملين في قطاع الصحة.

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