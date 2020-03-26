الأمير تشارلز يواجه الإنتقادات..وهكذا جاء الرد

ميرنا وليد - بيروت - بعد ان كشف كلارنس هاوس، مقر إقامة ​الأمير تشارلز​، عن اصابة ولي العهد البريطاني بفيروس بكورونا، صرح إدوارد أرغار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة لمحطة سكاي نيوز مبررا سبب إجراء فحص لتشارلز فيما لم يحدث ذلك لملايين العاملين في القطاع الطبي "على حسب ما فهمت السبب هو أن الأعراض التي ظهرت عليه وحالته كانت مطابقة للمعايير".

وأضاف إدوارد "أمير ويلز لم يتخط الآخرين".

ويأتي ذلك بعد الكثير من الانتقادات لتشارلز بسبب تخطي الآخرين للخضوع لفحص فيروس كورونا.

يذكر أن تشارلز بصحة جيدة ويعزل نفسه حاليا في اسكتلندا ويعاني من أعراض بسيطة.

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