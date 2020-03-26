لماذا تم رفض تطوع هيا الشعيبي لخدمة المصابين بفيروس كورونا؟ بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - رفض المسؤولون تطوع الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ لخدمة المصابين بفيروس كورونا، بسبب معاناتها من مرض السكري وضغطها العالي.

وكشفت الشعيبي تفاصيل هذا الموضوع، في مقابلة ضمن برنامج "عالسيف"، وقالت: "على فكرة أنا رحت أتطوع رفضوا لإن أنا مريضة سكر وضغط عالي.. بالإضافة إلى نقص العديد من الفيتامينات بسبب خضوعي لعملية تكميم معدة.. وقالولي لا إنتوا أهم ناس تقعد في البيت عشان مناعتنا بتكون ضعيفة".

وأضافت الشعيبي أن كل أعمالها الدرامية لعام 2020 توقفت بالكامل، وتابعت: "كل شيء توقف بالنسبة لي عندي 100 مشهد ما صورتهم لإني ما أقدر أطلع السعودية أصورهم.. حتى عملي في الكويت توقف بسبب احترام القائمين عليه لقوانين الكويت والالتزام الكامل بتعليمات الدولة.. وأخدت عيالي وسافرت الحيران قعدت في شاليهي وقفلت علينا ومنعت الزيارات حتى مع اخواتي".

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