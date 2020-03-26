المستشار الطبي لفيلم Contagion يصاب بالكورونا

ميرنا وليد - بيروت - عمل ​ايان ليبكين​ الذي يبلغ من العمر 68 عاما، مدير مركز العدوى والمناعة بجامعة كولومبيا، مستشاراً طبياً رئيسياً ل​فيلم Contagion​ قبل إنتاجه في العام2011 ، وقد كشف عن تشخيصه بالفيروس خلال حديثه في لقاء على قناة Fox Business الاميركية، وصرح في برنامج Lou Dobbs Tonight: "أود فقط أن أقول إن الأمر أصبح شخصياً جداً بالنسبة لي أيضاً؛ لأني مصاب بكوفيد-19. إنه أمر بائس. إن كان بإمكانه إصابتي، فيمكنه إصابة أي أحد. هذه هي الرسالة التي أود إبلاغها".

فيلم Contagion، هو فيلم يعود لعام 2011 الا انه يلقى الكثير من الرواج حاليا لكون قصته تشبه ازمة فيروس كورونا التي نمر بها حاليا حيث يندفع الأطباء لتتبع فيروس شديد العدوى وقاتل أثناء انتقاله من هونغ كونغ إلى الولايات المتحدة.

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