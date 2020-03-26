ميرنا وليد - بيروت - ككل الناس، تعيش الفنانة ​سيرين عبد النور​ حاليا فترة حجر منزلي ومن المعروف أن سيرين حريصة جدا على الحفاظ على صحة عائلتها فدائما ما تؤكد ان الاولوية لها ، وتؤكد سيرين في حديث خاص مع موقع "الفن"، أن في هذه الفترة وكذلك في الفترات السابقة تقتصر الزيارات على العائلة "اختي وأمي وحماتي هن الزائرات فقط" فأنا امرأة تحب البقاء في البيت لفترات طويلة خصوصا في هذه الفترة الصعبة التي نعيشها.

وكانت قد أكدت سيرين عبد النور أن أزمة فيروس كورونا، علّمتها أن الصحة هي أهم نعمة في الحياة.

وكتبت سيرين في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "علمتني كورونا قيمة كلمة الله يخليك بصحتك وانو فعلاً الصحة هي أهم نعمة خليك بصحتك خليك بالبيت المصيبة جمعتنا كورونا".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص- سيرين عبد النور "تحبّ البيت" وهؤلاء هنّ زائراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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