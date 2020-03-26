رغم الحجر المنزلي .. أريانا غراندي مع حبيبها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - رغم أن الوقت يبدو غير مناسب ولكن يبدو أن النجمة العالمية أريانا جراندي تعيش قصة حب جديدة، فيضطر صديق اريانا الذي يبلغ من العمر 26 عاما أن يقضي معها الحجر المنزلي الذاتي المقام بسبب انتشار فيروس كورونا،

وكشف موقع " TMZ " أن صديق جراندي الجديد هو دالتون جوميز وهو واحد من أهم و أشهر وكلاء العقارات، وكان الثنائي قد التقيا سويا منذ عدة أشهر والتقطت البابارتزي الصور لهما لكن لم يظهر وجهه، وقالت إحدى المصادر أن الرجل الذي ظهر في مقطع الفيديو الخاص بتقبيل أريانا كان في الحقيقة هو دالتون .