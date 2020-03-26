تراند اليوم : أونلاين .. عمر خيرت يحيي حفلة خاصة لجمهوره .. اليوم

يحيي الموسيقار المصري عمر خيرت حفلة خاصة «أون لاين»، مساء اليوم (الخميس) في تمام الساعة9 بتوقيت مصر ، وستبث عبر موقع وزارة الثقافة المصرية، ضمن مبادرتها «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»،

للتصدي لانتشار فايروس كورونا. وكانت الوزارة أطلقت مساء (الثلاثاء) لأول مرة، حفلة لكوكب الشرق أم كلثوم بتقنية الهولوغرام، وبثتها عبر قناة الوزارة على «يوتيوب»،

إذ وصل عدد مشاهديها نحو 64 ألف مشاهد. فيما أكدت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم أن تطويع الوسائل المتطورة يفتح آفاقا جديدة للإبداع المصري، وتابعت: «تأتي هذه الحفلات انطلاقا من ضرورة استخدام الأساليب الحديثة لجذب النشء وإعادة تشكيل وعي المجتمع».

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