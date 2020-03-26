تراند اليوم : لمقاومة الملل .. “دي جي” شهير يقدم حفلات مجانية علي إنستجرام

أقام منسق أسطوانات (دي. جي) شهير السبت حفلة استمرت عشر ساعات متواصلة عبر “إنستغرام” لاعتباره أن الترفيه والسهر يجب أن يستمرا وإن في الحجر المنزلي مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد قلب فيروس كورونا الحياة اليومية رأساً على عقب وحصد أرواح الآلاف عبر العالم. ويلازم ملايين الأشخاص منازلهم في محاولة للجم انتشار الوباء.

وبدأ منسق الأسطوانات الشهير “دي نايس” إقامة حفلات افتراضية عبر قناة “إنستغرام لايف” الخاصة به في محاولة لرفع المعنويات فيما يعزل الناس أنفسهم في المنازل بسبب المخاوف من انتشار عدوى كورونا المستجد.

وقد شارك الكثير من أصدقائه المشاهير من أمثال ريهانا وجون ليجند كضيوف شرف في حفلاته بفضل خاصية “إنستغرام لايفز ببليت” التي تسمح لشخصين بالظهور بالتزامن على شاشة مقسومة.

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ووضع “دي نايس” أجهزة تنسيق الأسطوانات في مطبخ منزله ودعا متابعيه البالغ عددهم 950 ألفاً إلى الاستماع والرقص. وقال: “من مطبخي أنا قادر على إرسال مؤشرات إيجابية لكل واحد منكم”.

وقد تابع أكثر من 100 ألف شخص حفلته السبت التي استمرت 10 ساعات.

وخلال الحفلة تم توجيه تحية إلى الطواقم الطبية التي تحارب فيروس كورونا. وقال منسق الأسطوانات: “لقد كانت هذه طريقة رائعة للمحافظة على معنوياتنا عالية”.