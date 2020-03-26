هدف سعودي ضمن الأفضل في تاريخ أبطال آسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف عبدالمجيد السواط، لاعب التعاون السعودي، في مرمى لوكوموتيف الأوزبكي عام 2017، ضمن أفضل 5 أهداف جاءت بمجهود فردي في تاريخ دوري أبطال آسيا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مقطع فيديو لأفضل 5 أهداف جاءت بمجهود فردي في تاريخ دوري أبطال آسيا، وكان على رأسها هدف السواط في لوكوموتيف.

السواط سجل الهدف بطريقة رائعة، حيث استلم الكرة في منتصف ملعب فريقه، وتخلص من مراقبيه، قبل أن يراوغ 3 لاعبين إضافيين ويسدد من داخل المنطقة كرة متقنة على يسار الحارس.

وضمت القائمة إلى جانب السواط، البرازيلي هالك، الذي أحرز هدفا مميزا لشنغهاي الصيني في مرمى أوراوا ريد دياموندز الياباني في عام 2017.

Advertisements

البرازيلي استلم الكرة بعد خط منتصف الملعب واستدار قبل أن يراوغ أربعة لاعبين ويتقدم داخل منطقة الجزاء ثم سدد من تحت الحارس شوساكو نيشيكاوا.

هدف تشاناثيب سونغكراسين، لاعب موانغتونغ يونايتد التايلاندي، في مرمى بريسبان روار الأسترالي جاء في 2017 كان الاختيار الثالث.

الاختيار الرابع كان من نصيب دينيس لاكتينوف، لاعب سيونغنام الهوا تشونما الكوري الجنوبي، وذلك عن هدفه في مرمى اتحاد جدة السعودي عام 2004.

وأخيراً، اختار الاتحاد الآسيوي هدف إدجار برونو دا سيلفا مع بوريرام يونايتد التايلاندي في شباك تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي عام 2018 في المرتبة الخامسة.