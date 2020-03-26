انجلينا جولي تتبرع للاطفال المتضررين من فيروس كورونا

Mar 26, 2020
تبرعت النجمة العالمية أنجلينا جولي بمبلغ مليون دولار أميركي الى جمعية No Kid Hungry الخيرية وذلك من أجل مساعدة الأطفال المتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكشفت “جولي” في بيانها أن فيروس كورونا تسبب في تعليق الدراسة وإغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم وهو ما يعود بالضرر على مليار طفل. وتابعت ان هؤلاء الأطفال كانوا يعتمدون على المدارس للحصول على ما يكفيهم من غذاء، بما في ذلك 22 مليون طفل في الولايات المتحدة الأميركية فقط، وجار التواصل مع هؤلاء الأطفال لإنقاذهم من مصير مجهول مليء بالضرر”.
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