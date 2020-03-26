إليك الألوان الرسمية الأبرز في خزانة أزياء ميغان ماركل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في وقت سابق من هذا الشهر، انسحب دوقا ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل من العائلة الملكية، وتخليا رسميا عن الواجبات الملكية وانتقلا للعيش بين كندا ولندن.

وفي حين أننا سنفتقد تواجدهما في الأحداث الرسمية الملكية، إلا أننا نعتقد أننا سنراهما في العديد من المناسبات الخيرية، وبالتالي متابعة خيارات أزياء ميغان عن كثب والتي نتوقع أن تكون مختلفة كليا، خصوصا أنها لن تخضع لأي قواعد ملكية.

وفي انتظار ذلك، قررنا أن نلقي نظرة على بعض الألوان المفضلة لدى ميغان، والتي سترتديها بالتأكيد في وقت لاحق من هذا العام.

الأبيض

ارتدت ميغان ماركل اللون الأبيض في بعض أهم المناسبات الرسمية، بداية في أول ظهور رسمي لها برفقة الأمير هاري في سبتمبر 2017، وذلك قبل شهرين من خطوبتهما.

وفي صور إعلان خطوبتهما الرسمية ظهرت ماركل مرة أخرى وهي ترتدي معطفا أبيض اللون مربوطا بحزام.

وارتدته مرة أخرى في أول ظهور لها بعد الإعلان عن حملها، وخلال جولة الزوجين التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في أستراليا ونيوزيلندا وتونغا وفيجي، ارتدت فستانا أبيض أنيقا إلى عشاء رسمي مع ملك وملكة تونغا، كما ارتدت الأبيض مرة أخرى في أول ظهور رسمي لابنها آرتشي.

الأزرق المشرق

أصبحت هذه الإطلالة أيقونية على الفور في وقت سابق من هذا الشهر، وكان هذا الحدث بمثابة أول ظهور رسمي لماركل منذ انتقالها إلى كندا، بالإضافة إلى بداية جولة الوداع للثنائي قبل انسحابه رسميا من العائلة الملكية.

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وخلال حضور حفل عشاء رسمي في فيجي، ارتدت ماركل فستان كاب جميلا في ظل الأزرق المشرق، وارتدت مرة أخرى فستان الدنيم في ظل الأزرق أثناء جولتها في أستراليا ونيوزيلندا.

أخضر كيلي

في آخر مشاركة رسمية لها، ارتدت ماركل ثوبا أخضر اللون لامعا من إيميليا ويكستيد لحضور خدمة الكومنويلث السنوية في دير وستمنستر بلندن.

وحضرت ماركل حفل توزيع جوائز المنظمة الخيرية "WellChild" في أكتوبر 2019 بفستان أخضر أنيق وبسيط من P.A.R.O.S.H.

وأثناء حملها، بدت ماركل جميلة أيضا في فستان أخضر ومعطف مطابق من إرديم.

الأحمر المشرق

كانت هذه الإطلالة الحمراء بفستان الكاب من أبرز الإطلالات الأيقونية والبارزة لميغان خلال جولتها الوداعية في وقت سابق من هذا الشهر.

كما تألقت ميغان بفستان ميدي واسع خلال فترة حملها وأثناء زيارتها الملكية للمغرب.

كما تحب ماركل أيضا تجربة القطع الخارجية الحمراء؛ إذ نسقت سابقًا فستانا بنفسجيا مع معطف طويل أحمر وزوج من الكعب الأحمر.