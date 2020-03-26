ياسمين رئيس تروي تجربتها مع 7 أيام حجراً داخل البيت

روت الفنانة ياسمين رئيس، تجربتها مع الحجر المنزلي، بعد مكوثها 7 أيام في المنزل، تطبيقًا للإجراءات الوقائية من العدوى بفيروس "كوفيد 19"، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ياسمين رئيس، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": "٧ أيام في البيت مشفتش الشارع.. رجعت يوم ١٨ من السفر عالبيت.. إحساس غريب جدًا ولخبطة كتير لسه مش عارفة أفسرها".

وأضافت: "بس القعدة في البيت بتخلي الواحد يركز أكتر في حاجات كان شاغل نفسه عنها بزحمة الحياة.. حاسة إنه قريبًا هنقول #شكرا_كورونا".

يذكر أن ياسمين رئيس، شاركت في العديد من الأعمال الفنية الهامة، كان من بينها فيلم "هيبتا" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا فور عرضه في دور السينما.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

ياسمين رئيس تشعل السوشيال ميديا بـ شعر أحمر

تعرف على أول رجل في حياة ياسمين رئيس