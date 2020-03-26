ياسمين رئيس تروي تجربتها مع 7 أيام حجراً داخل البيت

القاهرة – لايف ستايل
روت الفنانة ياسمين رئيس، تجربتها مع الحجر المنزلي، بعد مكوثها 7 أيام في المنزل، تطبيقًا للإجراءات الوقائية من العدوى بفيروس "كوفيد 19"، الشهير بفيروس كورونا المستجد.
وقالت ياسمين رئيس، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": "٧ أيام في البيت مشفتش الشارع.. رجعت يوم ١٨ من السفر عالبيت.. إحساس غريب جدًا ولخبطة كتير لسه مش عارفة أفسرها".
وأضافت: "بس القعدة في البيت بتخلي الواحد يركز أكتر في حاجات كان شاغل نفسه عنها بزحمة الحياة.. حاسة إنه قريبًا هنقول #شكرا_كورونا".
يذكر أن ياسمين رئيس، شاركت في العديد من الأعمال الفنية الهامة، كان من بينها فيلم "هيبتا" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا فور عرضه في دور السينما.
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