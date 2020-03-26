سمية درويش تطرح أغنية من غير ما أفكر الجمعة

تطرح المطربة سمية درويش أغنية جديدة بعنوان "من غير ما أفكر" غدا، وذلك بطريقة الفيديو كليب.

والأغنية من كلمات لينا جميل، وألحان ميدو الحلو، وتوزيع الموسيقي زووم، وتولى إخراج الكليب نبيل مكاوى.



وتجهز سمية لألبومها الجديد والذى يحمل اسم "حلمى اتحقق"، حيث قررت طرحه بشكل مختلف عن المعتاد، بحيث يتم طرح كل أغنية من الألبوم بشكل متفرق، مع عمل دعاية مبتكرة على السوشيال ميديا.



ويضم الألبوم حوالى 8 أغنيات متنوعة، وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء محمد أبو نعمة، أحمد علاء، وأحمد حسن راؤول، وحسام سعيد، وإيهاب عبد العظيم، وعمرو المصرى، ولينا جميل، ومن الملحنين عمرو الشاذلى، وأحمد برازيلى، ومحمد شحاتة، وميدو الحلو، وسيد راضى، ورامى زهران، والموزعين أسامة عبد الهادى، وزووم، ونيس، ومحمد شفيق.

قد يهمك ايضاً:

سمية درويش تشعل المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية

سمية درويش تنتهي من تسجيل أغنية في ألبومها الجديد