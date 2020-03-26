طرح برومو فيلم Coffee & Kareem

القاهرة – لايف ستايل
طرحت الشركة المنتجة لفيلم Coffee & Kareem البرومو الدعائى له تهميدا لعرضه على منصة نتفليكس الإلكترونية.
فيلم Coffee & Kareem، من بطولة بيتى جيلبين، تاراجي ب. هينسون، إد هيلمز، جيسى هاتش، ديفيد آلان جرير، تشانس هيرستفيلد، أندرو باتشولار، رون ريكو لى، سامانثا كول، فريزر ايتشيسون، تيرينس ليتل جاردينج.
ويدور فيلم Coffee & Kareem، بينما يستمتع ضابط الشرطة جيمس كوفي (إد هيلمز)، وعلاقته الجديدة مع فانيسا مانينح (تاراجي ب.هينسون)، وكريم ابنها الذى يبلغ من العمر 12 عامًا (كريم تيرينس ليتل جاردنهاي)، فى محاولة لإخافة صديق والدته إلى الأبد.
ويحاول كريم توظيف الهاربين المجرمين لإبعاده عن حياتهما، لكنه يكشف عن غير قصد شبكة سرية من النشاط الإجرامى، مما يجعل عائلته هدفها الأخير. لحماية فانيسا، يتعاون كريم مع كوفى، الشريك الذى لم يكن يريده أبدًا، لمطاردة خطيرة عبر ديترويت.
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