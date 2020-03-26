تعرف علي موعد وتفاصيل حفل تامر عاشور أون لاين

يستعد المطرب تامر عاشور لاحياء حفلًا غنائيًا على طريقة الأون لاين عبر قناته ‏الخاصة على يوتيوب وصفحته على "فيس بوك " وذلك مساء يوم الجمعة ‏المقبل.‏

ويأتي الحفل و في إطار مبادرة "خليك في البيت" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وايضًا لتخفيف ‏أوقات الحظر على جمهورة.

الجدير بالذكر أن المطرب تامر عاشور طرح مؤخرًا كليب أغنية "من غير ما أحكيلك" كلمات جمال الخولي، ألحان محمد النادي، توزيع النابلسي، وهي ضمن أغاني ألبوم تامر عاشور الأخير "أيام".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أنباء عن فسخ عقد تامر عاشور مع المنتجة سارة الطباخ

خطيبة تامر عاشور السابقة تثير الجدل حول