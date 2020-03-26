محمد محيى يطرح أغنية فوضت أمرى الأسبوع المقبلا

قرر الفنان محمد محيى طرح أغنيته الجديد "فوضت أمرى" الأسبوع المقبلـ وذلك على موقع يوتيوب. الأغنية من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي. وتعد أغنية "فوضت أمرى" هى ثانى أغانى ألبومه الجديد "بتاع زمان" والذى يعود من خلاله إلى الساحة الغنائية بعد غياب طويل. وكان طرح محمد محيى أغنية "سهرانين" من ألبومه الجدد من أيام قليلة وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عند طرحها على يوتيوب. قد يهمك ايضاً: حميد الشاعري يتعاون مع أمير طعيمة في ألبومه الجديد محمد رحيم يعلن عن تعاون جديد مع حميد الشاعري

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