محمد علاء ورانيا شاهين ضيوف برنامج ON SET الجمعة

القاهرة – لايف ستايل
يحل الفنان محمد علاء ضيف برنامج ON SET، الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، وذلك مساء غدًا الجمعة، ومن المقرر أن يذاع على فضائية "ON".
ومن المقرر أن يتحدث "علاء" خلال الحلقة عن تاريخه الفني، وكواليس أعماله التي قدمها والجديد الذي يستعد له، كما يتطرق الحديث عن حياته الشخصية والاجتماعية.
كما يستضيف البرنامج خلال الفقرة الثانية الفنانة رانيا شاهين وتتحدث عن أهم أعمالها الفنية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.
يُذكر أن برنامج "ON Set" تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على فضائية "ON"، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.
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