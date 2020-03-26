قصي خولي للمرة الأولى مع ابنه بعد الأزمة مع زوجته

لاحظ متابعو الفنان السوري قصي خولي أنه اعتمد لحسابه على "تويتر" صورة "بروفايل" لافتة حيث بدا فيها وهو يحمل ابنه، ما اعتبر سابقة بالنسبة إليه.

وتناقل الصورة عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وهو ما أثار الجدل على بعضها حيث تذكر العديد من المتابعين الخلاف بينه وبين زوجته مديحة الحمداني.

ويشار إلى أن الأخيرة أثارت الاهتمام أيضاً بعدما نشرت على حسابها الخاص على التطبيق صورة لطفل لم يظهر فيها وجهه. وتساءل الكثير من المتابعين عما إذا كان ابنها فعلاً خصوصاً أنه يمشي.

وجاء هذا لمناسبة عيد الأم حيث علقت: "سنمشي يداً بيد إلى أن تنطلق. لقد ولدت من رحمي لكنك جعلتني أماً. عيد أم سعيد".

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ويشار إلى أن الإعلامية اللبنانية المثيرة للجدل نضال الأحمدية أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بسبب تعليقها على قضية الفنان السوري وزوجته.

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