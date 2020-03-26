تراند اليوم : إعلامية مصرية تبكي بعد غلق الحرمين الشريفين

أبدت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، حزنها بعد غلق أبواب الحرمين الشريفين، بسبب انتشار فيروس كورونا، وبكت خلال برنامجها “كل يوم”، المذاع على شاشة قناة “ON”، وهي تطرح سؤالًا على الدكتور عمرو الورداني، مدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، قائلة :هل غلق الحرم المكى والنبوى يعد غضب من الله؟، مؤكدة أن صور خلاء الحرم من المصلين صعبة.

فرد عليها “الورداني” قائلا: إن هذا لا يعد غضب من الله بل أن الأمر له دلالة على أن الله يريد أن يشوقنا مرة أخرى إلى الحرم.

وأكد أن فيروس كورونا ليس غضب من الله، والدليل أن من يموت فى تلك الشدة يكون شهيدا إن شاء الله، لافتا إلى الذين يدعون إلى النزول للشوارع من أجل التكبير لرفع البلاء يعد “سخافة” وهو استغلال بعض أفكار الفكر المتشدد الأمر وتصوير غلق المساجد وتعطيل الصلاة فى غير محله.