تراند اليوم : بالصور..توبا بويوكستون تطل على متابعيها يومياً من منزلها للتوعية عن كورونا

بدأت الممثلة التركية الشهيرة ​توبا بويوكستون​ بإطلالات مباشرة من منزلها عبر صفحتها على يوتيوب بشكل يومي وذلك للحديث عن أساليب الوقاية من ​فيروس كورونا​ ونشر الوعي حوله ، ولكن لم يستطع فهمها سوى متابعوها الأتراك أو من يتحدثون بالتركية وعلى الرغم من ذلك فقد عبر العديدون من محبيها عن سعادتهم بهذه الخطوة.

وأعلنت توبا عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في الـ21 من الشهر الحالي عن بثها اليومي عبر قناتها وذلك بشكل يومي لمنح الجميع بعض الأمل وتوضيح العديد من المغالطات حول فيروس كورونا وثالت :”انتابني شعور جيد.. أراكم غداً”.

وطالبها بعض المتابعين بأن تتحدث بلغة أخرى غير التركية كي يستطيعون متابعتها.

إشارة إلى أن توبا بويوكستون هي سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة اليونيسيف في تركيا.