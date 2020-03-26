تراند اليوم : فيروس الكورونا يصل الي النجوم .. نجمة مصرية مشهورة تتحول الي الحجر الطبي – إتفرج

لم يغب فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية على أكثر من نحو، فبجانب تحدى الخير الذى تبناه العديد من مشاهير الفن، أعلن أكثر من ممثل عربى إصابته بالمرض الخطير.

فقد أكدت الفنانة رولا محمود إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد أثناء تواجدها فى العاصمة البريطانية لندن، لتصبح أول ممثلة مصرية تصاب بالفيروس القاتل.

ولدت رولا محمود في الكويت ثم انتقلت مع عائلتها المصرية للعيش في مصر بالإسكندرية، وحصلت على ليسانس الآداب ثم درست الغناء والتمثيل بشكل مستقل.

بدأت التمثيل بفيلم (الساحر) مع (محمود عبد العزيز)، جذب الأنظار إليها بدورها (مديحة زوجة الحرامي) في فيلم (مواطن و مخبر و حرامي) مع (خالد أبو النجا) في نفس العام إخراج (داوود عبد السيد).

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كانت إنطلاقة رولا الحقيقية مع النجم الراحل أحمد زكي في دور الابنة المدللة في فيلم (معالي الوزير) ، وقدمت البطولة في فيلم (كليفتي) مع الفنان باسم سمرة عام 2004 إخراج محمد خان.