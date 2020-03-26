تراند اليوم : في زمن الكورونا .. منى هلا هترقصلك علشان متتحركش من البيت – إتفرج

نشرت الفنانة منى هلا، صورة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها بفستان أحمر قصير، معلنة تقديم حفلات رقص بالمنزل، تزامنًا مع فترة الحجر الصحي المنزلي الطوعي، لمجابهة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وكتبت منى هلا، على صورتها، معلقة “اعملوا حفلات فى البيت وبلاش خروج يا حلوين.. هنزلكم ليستة أغانى لطيفة للرقص وهتعجب الجيل الكبير والصغير بتاع التويست، وحتى أغانى تمانينيات وتسعينات اللى كنا بنرقص عليها فى الديسكو زمان.. اعملوا حفلة فى البيت مع ماما وبابا وعيالكم وارقصوا عشان تتحركوا والعضلات ما تفسيش”.

وتابعت، منى هلا، “البسوا لبس خروج وارقصوا مع حبايبكم يمكن دى فرصة نقرب من بعض ونتواصل ونهدا شوية من الشغل ورتم الحياة السريع.. خليك فى بيتك ابوس ايدك واحتفل منازل.. انا لبست فستان سبعيناتى وهحتفل منازل”.

وكان آخر أعمال منى هلا، الفنية هو مشاركتها في مسلسل “ليالي الشمال” مع الفنان فراس إبراهيم، حيث شاركت جمهورها بنشر فيديو لها من كواليس مسلسلها الجديد.

المسلسل تم تصويره بين السويد ولبنان، وهو من إنتاج الفنان فراس إبراهيم.