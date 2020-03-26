موقف سلبي من ” ميغان ماركل ” بعد إعلان إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الخميس 26 مارس 2020 02:51 مساءً - كشف مصدر لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن موقف ميغان ماركل زوجة الأمير هاري بعد إعلان إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد يوم أمس .

حيث لم توافق ميغان ماركل على سفر زوجها إلى بريطانيا للاطمئنان على الوضع الصحي لوالده خشية من أن يلتقط هاري عدوى الفيروس .. وأنها لا ترغب في السفر إلى أي مكان وهو الأمر الذي أصاب هاري بالأسى .

يذكر أن الأمير هاري وميغان ماركل يعيشان حاليا في فانكوفر في كندا ويتبعان قواعد صحية صارمة ويفرضان على موظفيهما وضع القفازات الطبية باستمرار كإجراءات احترازية لعدم إصابتهم بالفيروس .