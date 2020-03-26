شاهد.. الفنانة قمر في وصلة رقص بالكشاف: “طلع النهار”

كتب امير فتحي في الخميس 26 مارس 2020 02:51 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية قمر مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت قمر، في الفيديو، وهي تشغل كشاف هاتفها وترقص على انغام اغنية “طلع النهار” للفنان محمد المجذوب وعلقت كاتبة: “طلع قمر” وكان جيمي ابن الفنانة قمر قد خطف الأنظار بعد ظهوره في فيديو مع والدته وهما يؤديان بعض الحركات بواسطة وجهيهما على انغام أغنية “ثلاث دقات”.

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