تامر حسني يوجه رسالة إلى الأطباء والممرضين : ” أنا آسف “

كتب امير فتحي في الخميس 26 مارس 2020 02:51 مساءً - نشر الفنان المصري ” تامر حسني ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة لكوكب الأرض يحتضنه طبيبن في إشارة منه إلى الدور الذي يقوم به الأطباء في الوقت الحالي مع مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وعلق تامر حسني على هذه الصورة موجها رسالة إلى جميع الأطباء والممرضين قائلا : ” أطباء وممرضين وكل من يساعدهم هفضل أدعيلكم طول عمري .. أرجوكم الصورة دي عمرنا ما ننساها والناس دي لازم بعد كدا نشوفها بمنظور تاني خالص ” .

وتابع : ” اللهم احفظهم واحميهم واحفظ أهاليهم .. ورغم إني بكتب الكلام ده من أول يوم هفضل اكتبه كل شوية .. ولكل الأطباء والممرضين أنا أسف على كل مرة عدى حد فيكم من جنبي وما اديتلوش تعظيم سلام ” .

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