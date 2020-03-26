إصابة المطرب الأمريكي جاكسون براون بفيروس كورونا.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف المطرب وكاتب الأغاني الأمريكي الشهير جاكسون براون عن إصابته بفيروس كورونا.

ووفقا لموقع فني عالمي، قال الفنان البالغ من العمر 71 عامًا، إنه حصل على اختبار عندما كان يعاني من السعال وارتفاع درجة الحرارة، وهو الآن في منزله في لوس أنجلوس.

وصرح براون لموقع rolling stone، أنه في حالة معنوية جيدة: أعراضي خفيفة حقًا، لذلك لا أحتاج إلى أي نوع من الأدوية.

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وكان عدد من النجوم قد أصيبوا، مؤخرا، بكورونا، منهم الممثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، والممثل البريطاني إدريس إلبا، والممثل النرويجي كريستوفر هيفجو.

وظهر عدد من النجوم عبر أنسستجرام في حملة Stay at home، لتشجيع الناس على البقاء في المنزل للحد من انتشار الفيروس، ومنهم روبرت دي نيرو، الذي ظهر، في فيديو مدته 25 ثانية، يخاطب فيه محبيه في العالم كله، ويترجاهم البقاء في المنازل خوفًا من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وقال الممثل العالمي الحاصل على جائزتي أوسكار لجمهوره: نحن جميعا في حاجة إلى البقاء في منازلنا، علينا أن نوقف انتشار هذا الفيروس، يجب أن نتكاتف معا، ليس فقط لحماية أنفسنا، ولكن لحماية الآخرين، وكبار السن الذين تحبوهم، أرجوكم.