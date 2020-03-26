شاكيرا تشجع جيرارد بيكيه على تحدي البقاء في المنزل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك النجم الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة الإسباني، في حملة تحدي البقاء بالمنزل، التي أطلقها نجوم الرياضة حول العالم، لنشر التوعية لدى الجماهير، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جيرارد بيكيه نشر عبر حسابه الشخصي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مقطع فيديو وهو يقوم بـ”تنطيط” المناديل الورقية بمضرب تنس، وذلك بعد تلقيه رسالة تحد من نجم كرة المضرب الروسي الواعد أندريه روبليوف، ضمن حملة بعنوان: “البقاء في المنزل - Stay At Home” و”التنطيط لعشرين مرة متتالية”.

مدافع برشلونة استطاع كسب الرهان بتنطيط المناديل الورقية لـ28 مرة متتالية دون أن تلمس الأرض وسط تشجيع صديقته المطربة الشهيرة شاكيرا.

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بيكيه تحدى بدوره كلا من نجم كرة المضرب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، وصديقيه وزميليه سابقا في برشلونة فابريجاس وبويول، بالإضافة لبطل الدراجات النارية الإسباني مارك ماركيز.

يشار إلى أن وزارة الصحة الإسبانية كانت قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 738 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.. بحسب ما جاء في “روسيا اليوم”.

الوزارة أكدت ارتفاع عدد ضحايا الفيروس في البلاد من 2696 حتى 3434 وفاة خلال اليوم الأخير، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء خلال هذه الفترة من 39673 حتى 47610 حالات.