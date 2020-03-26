سلاف فواخرجي تلخص كل معاني الأمومة في صورة مؤثرة مع نجليها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن فترة الالتزام بالمنازل التي فرضتها الدول ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كورونا، منح الكثير من المشاهير في التفرغ أكثر لعائلاتهم، وكان من بينهم النجمة السورية سلاف فواخرجي.

سلاف شاركت متابعيها بصورة مؤثرة ظهر فيها نجليها نائمين بين أحضانها، وارفقتها الفنانة بتعليق كتبت فيه: «خلص الحكي ... مهما كبرتوا بتبقوا صغار .... يخليلي ياكم ويخلي كل ولاد الناس.. خليك بالبيت.. العيلة.. الأمان»، حيث أعرب فانز الفنان عن اعجابهم بهذه اللقطة المعبرة، وانضموا لها في رأيها حول كون العائلة رقم واحد في حياة كل إنسان، وبالتالي من الواجب اتباع كل الارشادات والاجراءات الاحترازية التي اوصت بها منظمة الصحة العالمية منعاً لانتشار العدوى.

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يُذكر أن سلاف فواخرجي تزوجت من المخرج السوري وائل رمضان عام 1999، وقد انفصلا لفترة عام 2004، وسرعان ما عادا لبعضهما، وقد أثمر زواجهما عن ولدين هما «حمزة وعلي».

من ناحية أخرى، تشارك سلاف فواخرجي في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «شيكاغو» وهو مسلسل رومانسي بوليسي تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين هما الزمن الحالي وستينيات القرن الماضي، ويعود اسم المسلسل إلى شارع كان موجود فعلًا في سوريا.

مسلسل “شارع شيكاغو” يشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية منهم الفنان الكبير دريد لحام، وسلاف فواخرجي، وأمل عرفة، وعباس النوري، وشكران مرتجى، ونظلي الرواس، ومهيار خضور، ونادين سلامة، ونادين خوري، وهدى شعراوي.