ليفربول يفاجئ محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، في فترة توقف النشاط الرياضي في أوروبا والعام بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19”.

نادي ليفربول فاجأ صلاح باختياره ضمن أساطير النادي في “تحدي الأساطير” بين الأندية على مستوى العالم.. بعدما أعلن ليفربول التحدي مع ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نشر ردا على رسالة من الأهلي المصري وعرضوا أساطير النادي وجاء من بينهم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق.

تفاعل نادي ليفربول الإنجليزي مع “تحدي الأساطير” يأتي بين الأندية على مستوى العالم في محاولة لكسر حالة الملل نتيجة توقف النشاط الكروي في معظم بلدان العالم بعد تفشي فيروس كورونا.

وخلال أول 100 مباراة في الدوري الإنجليزي، لم يسجل أي لاعب أهدافا أكثر من التي سجلها محمد صلاح مع ليفربول.

محمد صلاح أحرز هدفه رقم 70 في الدوري ضد بورنموث، المباراة التي كانت رقم 100 له في البطولة الإنجليزية متفوقا على فيرناندو توريس بسبعة أهداف.

التقرير التالي يبرز الأرقام التي حققها محمد صلاح، وفقا لما جاء عبر الموقع الرسمي لـ”الريدز”.

دقائق اللعب - 8423 (من أصل 9000 ممكنة)

المعدل التهديفي - هدف كل 120 دقيقة

مشاركات كأساسي – 97

عدد الأهداف المسجلة بالقدم اليسرى - 56

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عدد الأهداف المسجلة في آنفيلد - 46

عدد الأهداف المسجلة خارج آنفيلد - 24

صناعة الأهداف - 24

أهداف من صناعة روبيرتو فيرمينو وساديو ماني - 18

أهداف بالقدم اليمنى – 11

الأهداف المسجلة في شباك واتفورد وبورنموث (أكثر الفرق تلقيا للأهداف من صلاح) - 8

أهداف من ركلات جزاء - 7

أهداف من صناعة أندي روبرتسون - 7

أهداف بالرأس - 3

أهداف من صناعة أليسون بيكر - 1

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تعليق جميع مباريات كرة القدم في البلاد بسبب فيروس كورونا.