ياسمين عبد العزيز: “اه وللهي هفضحكوا”

متابعة بتجـــــــــرد: مازحت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها عبر “انستغرام”، مهددة بإنشاء حساب على تطبيق “تيك توك” بسبب مللها، في إشارة إلى الحجر المنزلي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا حول العالم.

ونشرت صورة لها من أحد أعمالها جاء فيها: “ما هو يا تلحقوني من الإجازة دي يا هعمل TikTok وافضحكوا”.

وأضافت معلقةً: “اه وللهي هفضحكوا”.

وتمر ياسمين عبد العزيز بأزمة مع شقيقتها وائل بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي.

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وكان وائل عبد العزيز قد كتب من خلال حسابه على “فيسبوك” موجهاً كلامه لأحمد العوضي :”بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي.. الغلط مش عليك الغلط علي إللي سابتك تغلط في أهلها كلهم وإللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم”.

وأضاف: “أنا عايز أعرف دلوقتي إنتو إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم.. طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلتيه أنا هاخد حقي بالقانون وأخيرًا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني ؟!”.

وكشف في منشور آخر عن مقاطعتها لعائلتها بسببه، وكتب وقتها: “هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي ‏لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح، من إمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من إمتي ‏الناس بتجيب في سيرتنا !؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا”.‏

وتابع: “ومع ذلك حياتك وأنتي حرة فيها، أنا هتكلم على الشق الي يخصني، أنتي مقاطعه كل العيلة عشان تعملي الي على مزاجك .. ‏إحنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقه دي إيه ورايحة على فين”.