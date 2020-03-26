بعد إعلان إصابة الأمير تشارلز بكورونا… موقف سلبي من ميغان ماركل

متابعة بتجــــــــرد: أحدث إعلان إصابة الأمير تشارلز بعدوى فيروس كورونا المستجد ضجة كبيرة في أوساط متابعي أخبار الأسرة الملكية. وتوجهت الكثير من الأنظار نحو ابنه الأمير هاري وزوجته ميغان.

وفي هذا السياق ذكر مصدر لصحيفة Daily Mail البريطانية أن ميغان لم توافق على عودة زوجها إلى بريطانيا للأطمئنان إلى حالة والده.

وتابع أنها تخاف من أن يلتقط الأمير عدوى فيروس كورونا المستجد وأنها لا ترغب في السفر إلى أي مكان. ولفت إلى أن هذا يشعر هاري بالأسى.

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ويشار إلى أن الزوجين يعيشان حالياً في فانكوفر في كندا وأنهما يتبعان قواعد صحية صارمة ويفرضان على موظفيهما وضع القفازات الطبية باستمرار.

ويذكر أن بياناً صدر عن Clarence House أشار في وقت سابق إلى أن “أمير بلاد الغال يعاني من فيروس COVID-19 ” مع الإشارة إلى أن الرجل الذي يبلغ الـ71 عاماً يتمتع بصحة جيدة وأن أعراضاً خفيفة ظهرت عليه.

ويشار إلى أنه لم يتبين إصابة زوجته كاميلا باركير علماً أن الكثير من الأسئلة تطرح حالياً عن مصدر العدوى وسببها.